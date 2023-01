Stiri pe aceeasi tema

Echipa CS Dinamo Bucuresti a obținut o victorie in deplasare contra formației SCM Zalau cu scorul de 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-15), sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin, prima a returului, anunța Agerpres.

Vicecampioana CSM Targoviste a fost invinsa de CSM Lugoj cu scorul de 3-2 (15-25, 27-25, 23-25, 25-16, 15-12), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CSA Steaua Bucuresti si SCM ''U'' Craiova au obtinut victorii facile, sambata, in etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei masculin, anunța Agerpres.

CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CSM Targoviste cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), sambata, in in derby-ul campionatului, in etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.

CSO Voluntari 2005 a invins-o pe CSU NTT Data Cluj cu scorul de 3-0 (25-13, 25-15, 25-17), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Primele trei clasate, CSM Targoviste, CSM Volei Alba Blaj si CS Dinamo Bucuresti, au obtinut victorii, sambata, in etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin. Vicecampioana CSM Targoviste a trecut de CSM Bucuresti cu 3-0 (25-19, 25-13, 25-9), condusa de Jovana Mirosavljevic, autoare a 16-a puncte,

Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (21-25, 25-20, 25-17, 29-27), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei feminin, succes care o mentine pe primul loc, potrivit Agerpers.

CSM CSU Oradea si SCM ''U'' Craiova, doua dintre reprezentantele noastre in cupele europene, au obtinut victorii, sambata, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.