- Update-ul 1.4 pentru Kingdom Come: Deliverance a sosit și include conținut nou, corecteaza probleme și un eveniment cu ocazia Paștelui. Update-ul RPG-ului Warhorse, este disponibil acum pe PC, PlayStation 4 și Xbox One și include posiblitați de personalizare extinse pentru personaje, abilitatea…

- Bluehole a dat drumul la update-ul cu numarul 9 pentru versiunea de Xbox One a jocului PlayerUnknown’s Battlegrounds, dar din pacate, harta deșertica mult-așteptata nu este inclusa. Update-ul corecteaza probleme și aduce imbunatațiri gameplay-ului, printre care și party matchmaking-ul…

- Clientii au inceput sa devina mai atenti la bugete in luna ianuarie a acestui an, pe fondul deciziilor politice contestate de multi, accentul punandu-se din ce in ce mai mult pe automatizari; totodata, campaniile YouTube ar trebui sa faca parte din...

- Strategia in timp real, Ancestors Legacy va sosi pe Xbox One și PC din 22 mai, au anunțat 1C Company și Destructive Creations. Versiunea de PC va sosi in toata lumea in format digital via Steam, iar in format retail va fi disponibil doar in cateva țari. Versiunea de Xbox One va fi lansata…

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Versiunea de Switch pentru Minecraft a primit conținut nou sub forma de skin-uri bazate pe francizele Microsoft, Halo și Fable. Skin Pack 1 este disponibil acum atat pentru Switch cat și pentru Wii U și aduce costumația lui Master Chief respectiv Banjo Kazooie și a altor personaje. Pe Xbox, Minecraft…

- Capcom a oferit detalii despre conținutul celui mai nou update de Street Fighter V Arcade Edition pentru PlayStation 4 și PC. Jucatorii iși vor putea schimba Fighter ID și Home (Flag) pentru $9.99 via game store sau 200.000 Fight Money. Update-ul va sosi saptamana viitoare și va introduce…

- Bluehole pregatește un update pentru versiunea de PC via Steam a popularului PlayerUnknown’s Battlegrounds. Update-ul PUBG corecteaza cateva probleme, adauga mai multe opțiuni de cover in La Bendita și costumații extra și reduce distanța de randare atunci cand se coboara cu parașuta.…