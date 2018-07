Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca numarul companiilor romanesti listate pe piata principala de la Bucuresti a crescut cu 60% in ultimii zece ani la 77 de emitenti pe segmentul principal, capitalizarea domestica a scazut cu 36% in acelasi interval de timp, potrivit calculelor companiei de audit si consultanta PwC.…

- Indicele BET-FI, care urmareste cele cinci societati de investitii financiare plus actiunile Fondului Proprietatea, a urcat cu 3,8% in intervalul 10-15 iunie. Aceasta este cea mai buna evolutie inregistrata de BET-FI din 2016 pana in prezent. Principalul impuls pentru evolutia indicelui…

- BET, indicele principal al Bursei de Valori, a incheiat primele cinci luni cu un plus de 4,2%, influentat de scaderile din luna mai, cauzate de discutiile legate de Pilonul II de pensii private, piata de la Bucuresti mentinandu-se totusi pe podiumul cresterilor in randul principalilor indici ai…

- ♦ Mai mult, bursa romaneasca s-a distantat de alte piete europene de capital ♦ Italienii, care amenintau primul loc in primavara, au trecut pe minus la cinci luni l Polonia, minus 12%, iar ungurii, minus 10%. Indicele principal BET al bursei de la Bucuresti a crescut cu 4,2%…

- Curba randamentelor la titlurile de stat din Romania a reactionat la evolutiile din pietele externe si la factorii interni, ratele de dobanda majorandu-se pe scadentele scurte si reducandu-se marginal pe scadentele lungi, de 10 ani. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- ♦ Brokerii remarca lipsa cumparatorilor, dar si faptul ca in plin sezon de dividende atractia investitorilor pentru companiile cu randament ridicat al dividendelor este mult mai mica fata de alti ani. Companiile listate la bursa de valori de la Bucuresti au inchis pe 25 mai 2018 cu o valoare…

- „Acum 90% din compo­nente vin pe camion si 80% din masini pleaca pe tren. Timpul de tranzit din Ro­mania creste tot mai mult.“ Ford Romania va demara anul viitor productia celui de-al doilea mo­del in cadrul uzinei de la Cra­iova, insa pentru a-si mentine com­petitivitatea in raport cu ce­lelalte…

- Romgaz Medias, OMV Petrom si Nuclearelectrica se tranzactioneaza la cele mai scazute niveluri ale indicatorului PER raportate la rezultatele financiare obtinute pe 2017, in timp ce la polul opus se gasesc Electrica (un nivel al PER de 22,5) si Transelectrica (65), potrivit calculelor companiei de…