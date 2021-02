Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea provocata de combustibilii fosili a cauzat peste 8 milioane de decese premature in 2018, care reprezinta 20% din totalul adultilor decedati la nivel global in acel an, afirma autorii unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. Jumatate din acest bilant…

- Bitcoin a scazut puternic vineri și se indreapta catre cea mai puternica scadere saptamanala din luna martie 2020, relateaza Reuters, conform Mediafax. Cea mai populara criptomoneda a lumii a scazut cu mai mult de 5%, pana la minimul a aproape trei saptamani, de 28.800 dolari pe piețele asiatice,…

- Dacia se numara pe lista producatorilor auto care au fost afectați de pandemie in 2020. Conform datelor publicate de companie, vanzarile de anul trecut au inregistrat o scadere de 29.2%. In total, Dacia a comercializat 520.726 de mașini, fața de cele 735.307 unitați din 2019. La nivel european, rezultatul…

- Rata somajului la nivel national, in forma ajustata sezonier, a fost de 5,1% in noiembrie 2020, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, respectiv 5,3%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Rata somajului in randul barbatilor…

- Insolventele, cel mai dur indicator pentru companii dupa criza din 2008, sunt la final de 2020 la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, cu numai 5.600 de firme care au solicitat deschiderea unei astfel de proceduri, in scadere cu 10% fata de 2019, relateaza ZF. Un numar de 5.144 de firme…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, informeaza joi…