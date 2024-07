Dividendele companiilor listate nu mai concurează dobânzile titlurilor de stat (Analiză) Creșterea bursei din ultima vreme a taiat din randamentul dividendelor oferite de acțiunile listate astfel incat in acest moment puține companii pot concura cu titlurile de stat. Daca dividendele se impoziteaza cu 8% iar in anumite condiții se poate plati și CASS pe aceste venituri, dobanzile titlurilor de stat au ramas neimpozabile. Cel mai bun […] The post Dividendele companiilor listate nu mai concureaza dobanzile titlurilor de stat (Analiza) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea puterii de cumparare in Romania s-a facut pe fondul majorarilor succesive ale veniturilor și stabilitații cursului de schimb dar și cu prețul creșterii gradului de indatorare și a deficitului bugetar ceea ce ridica semne de intrebare privind sustenabilitatea acestui trend. Euro s-a apreciat…

- Provizoratele reprezinta o problema majora in cadrul companiilor de stat, susține Mihai Precup, presedintele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP). Intr-un comunicat emis miercuri, Precup a explicat ca rotația frecventa a membrilor consiliilor de…

- Guvernul va adopta in ședința de azi un proiect de OUG pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS. Ca urmare a interesului manifestat de catre intreprinderi pana la acest moment pentru accesarea Programului IMM Plus,…

- Inițiativa pare desprinsa dintr-un scenariu distopic. Guvernul metropolitan din Tokyo a anunțat lansarea unei aplicații de intalniri online, menita sa contracareze scaderea natalitații in Japonia. Aceasta inițiativa indrazneața vine pe fondul unei crize demografice tot mai acute, care amenința sa destabilizeze…

- Guvernul va adopta azi ordonanța de urgența prin care preia controlul datoriilor companiilor de stat aflate in dificultate economica. Masura are ca scop redresarea financiara a acestor companii și reintegrarea lor in mediul economic. Ce companii vor fi afectate? Ordonanța se aplica societaților cu capital…

- Conform celor mai recente estimari publicate de BERD, economia Romaniei se așteapta sa inregistreze o creștere moderata in acest an. PIB-ul Romaniei va crește cu 3,2% in acest an, o estimare similara cu cea din septembrie 2023, conform celor mai recente prognoze ale BERD. Creșterea economica este așteptata…

- Producatorii de gaze naturale anticipeaza o crestere semnificativa a cererii in urmatorul deceniu, deoarece dezvoltarea inteligentei artificiale (AI) duce la o crestere a consumului de energie electrica pe care sursele regenerabile ar putea sa aiba dificultati sa o satisfaca singure. Dupa un deceniu…

- In ultimele luni, cifra de afaceri din industrie a Romaniei a cunoscut o creștere semnificativa, iar acest lucru nu poate fi neglijat. Datele furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) indica faptul ca masurile implementate de Guvernul PSD au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri…