Dividende trimestriale: Ce probleme vor intampina companiile care trec la noul sistem

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile listate la Bucuresti ar putea efectua primele plati ale dividendelor trimestriale in T3/2018, o masura care va modifica tiparul bursier in contextul in care indicii nu vor mai accelera doar in prima parte a anului pe fondul asteptarilor de dividende, ci vor avea o evolutie uniforma pe tot…

- Companiile romanesti vor putea sa distribuie dividende trimestriale incepand cu anul acesta, fapt care ar putea sa ii convinga pe investitori sa isi mentina plasamentele in actiuni pentru perioade mai lungi de timp, in detrimentul speculatiilor din...

- Este de asteptat ca recenta modificare a Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa fie bine primita de mediul de afaceri pentru ca rezolva doua probleme cu care societatile si asociatii (actionarii) lor se confruntau frecvent - (im) posibilitatea de a distribui dividende…

- Probleme privind cultura si poezia sovietica, literatura ardeleana, literatura si marxismul sub pana unor autori din Bistrita-Nasaud in "Lupta Ardealului". Dupa cel de-al doilea razboi mondial, realismul socialist dupa modelul sovietic a fost ...

- Mult disputata lege offshore, adoptata pe repede-inainte si cu destul de mult tam-tam, instituie un sistem hibrid de taxare a gazelor din Marea Neagra, oarecum asemanator taxarii gazelor extrase din tara, dar mult mai complex. Statul isi va maximiza castigurile de la companii, taxarea crescand pe masura…

- Companiile si asociatiile de business membre ale Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei cer guvernului mentinerea actualului sistem de pensii administrate privat (Pilon II) si subliniaza ca modificarea cadrului de functionare presupune riscuri majore pe termen lung, avand in vedere imbatranirea populatiei,…

- Firmele active din Romania sunt, in prezent, mult mai vulnerabile la o eventuala criza financiara decat erau in 2007, sustine analistul economic Iancu Guda. Care sunt cauzele? Companiile sunt mult mai indatorate, in special pe termen scurt, si, in mare...