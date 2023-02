Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor a subliniat ca toate companiile din energie vor plati taxa europeana de solidaritate, in contextul in care OMV Petrom a susținut ca nu se incadreaza pentru plata taxei in Romania.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat joi ca toate companiile din energie, inclusiv OMV Petrom, vor achita taxa de solidaritate la finalul lunii iunie. Iar pana atunci, ANAF va continua verificarile.

- Europarlamentarul i-a cerut ministrului Finanțelor sa dea explicații cu privire la motivul pentru care un cod CAEN nu a fost trecut legislație la transpunerea unei directive europene, astfel incat OMV Petrom sa se incadreze la plata taxei de solidaritate europene.

- Companiile din energie au beneficiat de creșterea prețurilor la energie, in urma invaziei Rusiei in Ucraina, și este incorect sa le ramana doar lor profiturile care au rezultat și care nu se datoreaza unei performanțe de management, in aceasta situație incadrandu-se și OMV Petrom, a precizat joi Bogdan…

- Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat joi la Euronews, referitor la faptul ca OMV Petrom a precizat ca se asteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate pentru anul fiscal anterior, ca „a fost un anunt de bursa”. „Aceasta ordonanta de urgenta nu e impotriva sau referitoare la vreo companie in…

- Companiile din energie si cele din industria financiara vor fi cei mai importanti platitori de dividende de la Bursa de Valori Bucuresti, se arata intr-o analiza realizata de o companie de brokeraj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- 2022 a fost un an bun pentru companiile din energie. Transelectrica, transportatorul national de energie electrica, a dat angajatilor prime de Craciun de peste 1,5 milioane de lei intr-un an in care compania la care cel mai mare actionar e statul roman a afisat un profit de peste cinci ori mai mare…

- In timp ce Austria da o noua lovitura, alaturi de Germania și Olanda, și respinge plafonarea prețului la gaze la nivelul Uniunii Europene, in țara noastra noua lege privind plafonarea prețului are problem uriașe.9 milioane de romani sunt afectați și trebuie sa transmita furnizorului de energie o declarație…