Dividende 2022: Cât de repede poți distribui profitul după începutul anului nou Distribuirea profitului unei societați sub forma de dividende se poate face anual sau trimestrial, insa numai dupa aprobarea situațiilor financiare anuale ori trimestriale, conform legislației in vigoare. Astfel, la inceputul anului, firmele au doua variante la dispoziție pentru a distribui dividende – una mai lenta și una mai rapida. Regulile pentru distribuirea profitului sub forma de dividende sunt prinse in Legea 31/1990, in Legea 82/1991 și in ordinele de aplicare date de Ministerul Finanțelor. Dividendele se pot distribui anual, dupa aprobarea situațiilor financiare pe anul anterior, sau… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile art.7, alin.2 si alin.4 din Legea nr.52/2003 republicata privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor

- „Legea bugetului este dovada bataii de joc si abuzului la care e dispusa majoritatea toxica PSD-PNL. Este pentru prima data cand Guvernul adopta proiectul legii bugetului de stat, fara a avea in vigoare Legea pentru aprobarea plafoanelor cadrului fiscal bugetar. Este o incalcare explicita a legii privind…

- Bugetul pe anul 2022 prevede majorarea salariilor angajatilor din sanatate si din invatamant cu 25 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea cadru nr. 153 2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021, potrivit proiectului de Lege pentru…

- Guvernul spaniol a obtinut joi, dupa mai multe saptamani de negocieri, aprobarea deputatilor pentru proiectul de buget pe 2022, marcat de un nivel record al cheltuielilor, in timp ce in tara creste nemultumirea pe fondul unei relansari mai lente decat se anticipa, informeaza AFP. Proiectul…

- Dividendele crizei. Bancile din Romania au inceput sa convoace AGA pentru aprobarea dividendelor pentru actionari, imediat ce BNR a ridicat restrictiile. BCR da actionarilor peste 800 mil. lei, iar Raiffeisen 742 mil. lei. BCR, a doua cea mai mare banca din Romania, si Raiffeisen Bank, a cincea…

- Dividendele crizei. Bancile din Romania au inceput sa convoace AGA pentru aprobarea dividendelor pentru actionari, imediat ce BNR a ridicat restrictiile. BCR da actionarilor peste 800 mil. lei, iar Raiffeisen...

- Pensie de urmaș: Acordarea acesteia ar putea sa fie posibila și in cazul in care durata casatoriei este mai mica de zece ani Pensie de urmaș: Acordarea acesteia ar putea sa fie posibila și in cazul in care durata casatoriei este mai mica de zece ani Potrivit unui nou proiect de lege inregistrat la Parlament,…