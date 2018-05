Dividende 2018: Cat timp mai au investitori care vor sa cumpere actiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz Medias, OMV Petrom si Nuclearelectrica se tranzactioneaza la cele mai scazute niveluri ale indicatorului PER raportate la rezultatele financiare obtinute pe 2017, in timp ce la polul opus se gasesc Electrica (un nivel al PER de 22,5) si Transelectrica (65), potrivit calculelor companiei de brokeraj…

- Indicele BET a crescut cu 3% doar in luna martie si a marcat cel mai ridicat avans din randul indicilor burselor europene Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tranzactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 12,4% in primul trimestru din 2018 si a inregistrat cel mai…

- Consiliul de Administratie al Romgaz (SNG) va propune luna viitoare actionarilor un dividend brut de 4,99 lei/actiune, care le va aduce acestora un castig de 13,1%, avand in vedere cotatiile de vineri de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Acesta este cel mai mare randament al dividendelor anuntate…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au in prezent un risc redus de intrare in incapacitate de plata sau faliment, Nuclearelectrica (SNN) si dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) fiind singurele care se apropie de zona de risc, potrivit calculelor wall-street.ro…

- Zece companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au anuntat deja valoarea dividendelor pe care le vor propune actionarilor in Adunarile Generale ce vor avea loc in aprilie. Castigul mediu este de 5,7%, de aproximativ cinci ori mai mare decat dobanda bancara pe un an, asta desi Romgaz (SNG)…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…