Divertis, împăcare istorică! Unde va avea loc reuniunea oficială a celui mai calitativ grup umoristic românesc Divertis s-au reunit oficial! Dupa 15 Ani, cel mai calitativ grup umoristic din Romania revine pe scena. Dupa o lunga perioada de absența și divergențe interne, membrii celui mai iubit grup umoristic romanesc, Divertis, au decis sa ingroape securea razboiului și sa se reuneasca oficial. Dupa 15 ani, grupul care a scris istorie in umorul romanesc revine pentru a bucura din nou publicul cu umorul sau inconfundabil. Dupa 15 Ani, Divertis revine direct pe scena Salii Palatului Evenimentul de reunire va avea loc pe 18 noiembrie, pe scena Salii Palatului, sub titlul „Divertis. Povestea” . Membrii fondatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

