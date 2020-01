Diverta: Ce jocuri de societate cumpara romanii? Board game-urile au inceput sa acapereze din ce in ce mai mult piata de jocuri din Romania in ultimii ani. Cunoscute drept „jocuri de societate" acestea sunt in preferintele romanilor de cativa ani, fiind o modalitate de evadare din cotidian. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Raportului national privind situatia drogurilor, publicat, miercuri, de Agentia Nationala Antidrog si care face referire la datele aferente anului 2018, dintre toate drogurile ilicite, cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog din Romania, cu o prevalenta a consumului de-a lungul vietii…

- Le reamintim celor din partidul de guvernamant ca au primit votul nostru la investire ca sa guverneze și nu ca sa introduca teme parazitare in societate. Declarațiile prim-vicepreședintelui PNL cu privire la iminența alegerilor anticipate nu fac decat sa creeze nervozitate in societate și ingrijorare…

- Cei 30 de ani de capitalism a impartit Romania in doua . Pe de-o parte sunt romanii care s-au adaptat din mers si au adoptat ideea de capital si de valoare adaugata si mai sunt cei care sunt inca departe de o gandire economica corecta, sustine Mihai...

- Ziarul Unirea Ajutor pentru romanii care au trecut prin tratamentele de cancer: „Ghidul supraviețuitorului de cancer” a fost lansat și in limba romana Ajutor pentru romanii care au trecut prin tratamentele de cancer: „Ghidul supraviețuitorului de cancer” a fost lansat și in limba romana In premiera,…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut in luna noiembrie cu 57.67% fața de noiembrie 2018, conform informațiilor prezentate pe site-ul Asociației Constructorilor de Automobile din Romania. In total au fost inregistrate 13.091 de autovehicule in luna noiembrie, și de la inceputul anului…

- Romanii din dreapta Prutului trebuie sa incheie cu cei de pe malul stang un acord privind construirea podului care va lega Ungheniul din Romania cu Ungheniul din Republica Moldova si, implicit, cele doua state. „Este necesar a fi semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova…

- Romania isi doreste sa renunte la lei si sa adopte moneda unica europeana, iar Guvernul a impus drept orizont de timp pentru acest obiectiv perioada 2024-2026. Pana cand tara noastra va reusi insa acest lucru, este posibil ca moneda euro sa sufere o transformare radicala. In contextul discutiilor despre…

- ​O treime dintre românii care intra pe internet joaca online sau descarca jocuri de pe net, potrivit unor date publicate marți de Eurostat, relevante pentru antreprenorii din gaming, un business destul de bine reprezentat și în România. Cite;te mai departe, vezi tot setul de…