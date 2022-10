Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are in vedere „pentru moment” noi lovituri „masive” asupra Ucrainei și nici nu cauta s-o distruga, a susținut vineri președintele rus Vladimir Putin, dupa o saptamana de bombardamente mortale asupra țintelor civile din Ucraina, citat de Reuters. ”Noi nu ne-am stabilit drept obiectiv sa distrugem…

- Reparațiile podului dintre peninsula Crimeea anexata și sudul Rusiei, care a fost avariat intr-o explozie sambata trecuta, urmeaza sa fie finalizate pana in iulie 2023, se menționeaza intr-un document publicat pe site-ul guvernului rus, relateaza Reuters . Podul Crimeea, un proiect de importanța strategica,…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…

- Rusia trebuie sa raspunda atacului terorist al Ucrainei asupra podului din Crimeea ucigand direct teroristi, a declarat vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, jurnalistei Nadana Fridrikhson, transmite TASS . In cadrul unui interviu publicat pe canalul Telegram al lui Fridrikhson,…

- "Continuam sa spunem ce trebuie facut, adica sa evitam in esenta un accident nuclear la centrala, ceea ce ramane o posibilitate foarte, foarte clara", a mentionat el, denuntand de asemenea "conditiile aproape insuportabile" in care lucreaza personalul ucrainean al centralei.Rusia si-a insusit formal…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca ‘imposibila’ perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters. Decretul oficializeaza comentariile facute…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…