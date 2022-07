Stiri pe aceeasi tema

- Unde isi face concediul fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder: in Rusia. El a fost vazut, ieri, langa sediul Rosneft, unde a fost presedinte al boardului de directori. „Imi petrec aici cateva zile de concediu. Moscova este un oras minunat", i-a declarat Schroder unui jurnalist, citat de Nexta…

- Turbina pentru gazoductul Nord Stream este blocata in tranzit in Germania, momentul livrarii catre Rusia nu este inca clar, scrie Reuters, citind surse. Motivul intirzierii este lipsa permisiunii din partea Rusiei. Livrarea echipamentelor catre Gazrom poate dura zile sau chiar saptamini, au spus sursele.…

- Bruxelles-ul urmeaza sa prezinte miercuri un plan de reducere coordonata a cererii de gaze naturale, pentru a atenua impactul unei posibile intreruperi a livrarilor, scrie Bloomberg . Comisia Europeana nu se mai așteapta ca Rusia sa reporneasca saptamana aceasta o conducta importanta de gaze naturale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania „incalcand regimul de sanctiuni” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Aceasta a fost prima…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Rusia va incerca nu doar sa limiteze livrarile de gaze catre Europa, ci chiar sa le opreasca complet, ”in cel mai acut moment”. ”Rusia nu a jucat niciodata dupa reguli in sectorul energetic”, a afirmat Zelenski, criticand decizia Canadei de a permite…

- Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina a ajuns in luna iunie la un minim istoric, cu un volum de 334 de milioane de metri cubi pe zi, a anuntat vineri compania OGTSOU care administreaza reteaua de gazoducte ucrainene si care a acuzat un ”șantaj gazeifer” din partea Moscovei, relateaza AFP. Astfel, conform…

- Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat marti ministrul german al Economiei si Climei, Robert Habeck, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul cancelar federal german Angela Merkel a aparat marti politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Totodata, Angela Merkel a condamnat…