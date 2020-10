Stiri pe aceeasi tema

- Studiul, care doreste sa aduca date stiintifice asupra originii celui care a descoperit America, s-a prelungit aproape doua decenii si va ajunge in urmatoarele luni in faza sa finala, informeaza intr-un comunicat Universitatea din Granada, care se numara printre participantii la acest proiect coordonat…

- Cercetatori din Spania, Portugalia si Italia studiaza probe de ADN pentru a determina adevarata origine a lui Cristofor Columb, ale carui ramasite pamantesti au fost exhumate in 2003 din mormantul sau aflat in orasul spaniol Sevilia, in cadrul unui proces care va sta la baza unui film documentar,…

- Nu mai putin de 63 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in centrul orasului Genova. Autoritatile sanitare au decis sa ia masuri pe o perioada nedeterminata, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in intreaga regiune Liguria, transmite agentia AFP, citata de…

- Declarațiile vin in contextul in care secretarul pentru sanatate, Matt Hancock, a avertizat ieri ca Marea Britanie ”trebuie sa faca tot ce ii sta in putința” pentru a opri un al doilea val de infectari cu coronavirus, despre care a spus ca incepe sa se intample in Europa. Totuși, in timp ce…

- Autor: Razvan Zeldea Spectacolul se muta in America de Sud! In așteptarea celor mai importante ligi din Europa și a super derby-urilor din Italia, Spania sau Anglia, atenția noastra se muta catre campionatul Braziliei. In țara care i-a dat fotbalului, printre alții, pe Ronaldinho, Ronaldo, Pele, Zico…

- Rețelele Vodafone din 11 țari din Europa, inclusiv România, vor opera utilizând doar energie eoliana, solara sau hidroenergie pâna la finalul lunii iulie 2021, a anunțat vineri grupul. Compania a devansat astfel cu 3 ani acest obiectiv anunțat anterior pentru începutul anului…

- Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea, pentru incalcare o amenda de 100 de euro, majorata la peste 1.000 de euro in caz de recidiva. Masura a fost impusa dupa raportarea a sase cazuri noi de COVID-19 de la inceputul saptamanii, in contextul in care…

- Se estimeaza ca populatia lumii va atinge aproximativ 9,7 miliarde în 2064, înainte de a începe sa scada si sa ajunga la 8,8 miliarde de oameni în 2100, arata un studiu publicat în The Lancet, potrivit Mediafax.O populatie globala de 8,8 miliarde în 2100 este…