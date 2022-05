Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor rus Alexei Panin, care din primele zile de razboi a condamnat agresiunea Kremlinului in Ucraina și regimul dictatorial al lui Vladimir Putin, a declarat ca oamenii din țara sa nu ar putea trai fara președintele rus. Actorul a subliniat ca in țarile europene – Franța și Spania, totul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a marturisit ca are "inima franta" dupa ce fostul sau antrenor Boris Becker a fost condamnat la inchisoare de justitia britanica, saptamana trecuta, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Centrul Regional de Tranfuzie Sanguina Timișoara face apel la donatorii fidelizați pentru a ajuta copii cu varste intre 3 luni și 12 ani, care vor fi operați pe inima. Este nevoie de sange din toate grupele.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, duminica, faptul ca va fi "extrem de greu" pentru negociatorii ucraineni sa se gandeasca macar la negocieri cu Rusia, dupa atacul cu rachete care a vizat Gara din Kramatorsk (estul Ucrainei) si dupa atrocitatile comise in orasul Bucea (in…

- Maceșele se numara printre minunile pe care le putem gasi in mod gratuit in farmacia naturista. Aceste fructe tomnatice au demonstrat beneficii in numeroase afecțiuni. Ceaiul calugaresc de macese este folosit in mod special pentru raceli, gripa și artrita. Ingrediente • 1 pumn de maceșe uscate • 550ml…

- Cercetatorii inca mai fac studii si incearca sa inteleaga ce se petrece in mintea si in corpul celui care a trecut, recent, print-o procedura de transplant. De cand transplantul de organe a fost introdus in practica medicala si a devenit o posibilitate de recuperare sau chiar de salvare de vieti, numarul…

- Salina Turda: fara masca, certificat verde sau alte restricții, va invitam pe taramul magic din inima Transilvaniei Incepe o perioada pe care am asteptat-o cu toții! Restricțiile care ne-au dat