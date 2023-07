Distrugeri uriașe în Franța. La cât se ridică pagubele produse în timpul protestelor violente Asiguratorii francezi au primit pana acum 5.900 de solicitari de despagubiri in valoare de aproximativ 280 de milioane de euro, ca urmare a pagubelor provocate in saptamana de revolte, dupa ce politia a impuscat un adolescent, transmite Bloomberg. Comparativ, cu prilejul precedentelor revolte majore, care au avut loc la finele lui 2005, asiguratorii francezi au […] The post Distrugeri uriașe in Franța. La cat se ridica pagubele produse in timpul protestelor violente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pagubele produse de luptele de strada din Franța, dupa uciderea unui adolescent de catre un polișist, se ridica la aproximativ 280 milioane de euro, au anunțat asiguratorii francezi, care au primit pana acum aproape 6.000 de solicitari de despagubiri, scrie Bloomberg.

