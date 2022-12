Distrugeri considerabile în nord-estul Siciliei, provocate de o ploaie violentă O ploaie violenta a provocat distrugeri considerabile si i-a inspaimantat pe locuitorii din nord-estul Siciliei. Numeroase strazi au fost inundate de torenti de apa si noroi. Pompierii au intervenit in peste 30 de cazuri, pentru a salva persoane ramase blocate in masini sau in cladiri. Un mare centru comercial si un spital s-au numarat printre cladirile inundate, conform observatornews.ro. Din fericire nu s-a inregistrat nicio victima, dar doua familii au fost evacuate din locuintele lor, devenite nesigure. Seara, potopul a incetat, iar oamenii n-au stat pe ganduri si au inceput sa curete strazile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In București, mai multe strazi și bulevarde au fost inundate din cauza ploii care cade inca de duminica dimineața. Capitala se afla sub o avertizare meteo de cod galben de ploi, iar precipitațiile au fost mai abundente peste noapte. Din acest motiv, ca de obicei, mai multe strazi, șosele și bulevarde…

- Pompierii aradeni au fost solicitați de urgența sa intervina in urma unui accident petrecut pe DC 131, șoseaua carea leaga localitațile aradene Sintea Mare și Țipari. „In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un microbuz pentru transport marfa. La locul solicitarii au fost alocate forțe…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la Spitalul Municipal Turda. Din primele informații, printr-un apel a fost anunțat faptul ca iese fum dintr-o incapere situata la etajul 2 al Policlinicii. Pompierii ajunși la fața locului au gasit mai multe incaperi inundate de fum.„Am primit un apel care…

- Avand in vedere faptul ca incendiile provocate de instalatiile electrice au o pondere in totalul incendiilor cu pierderi materiale importante si, in unele cazuri, si cu pierderi de vieti omenesti, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Bucovina” al județului Suceava reaminteste cetatenilor masurile…

- Sute de case, afectate de ploile abundente din sud-estul Australiei, au ramas fara curent joi (13 octombrie), locuitorii fiind vazuți grabindu-se sa aduca saci de nisip pentru a proteja proprietațile, in timp ce un fenomen meteorologic intens a lovit regiunea. Poliția din Tasmania și serviciile de urgența…

- Pompieri, voluntari, dar si angajati ai primariilor din estul judetului au muncit toata noaptea, pentru a indeparta problemele cauzate de inundatii. Pompierii au trimis in zona zeci de autospeciale. ISU Timis a anuntat ca aproximativ 30 de gospodarii au fost afectate de ape, iar cateva sute au ramas…

- Cod Roșu de inundații, marți, valabil pentru estul județului Timiș. Pompierii din Timișoara și Lugoj deplaseaza in estul județului motopompe remorcabile, electropompe, un generator electric și un incarcator pentru saci cu nisip.

- Ploile torențiale și vantul puternic au creat probleme in județele Moldovei care s-au aflat ieri sub Cod Galben de instabilitate. In municipiul Iasi, cele mai afectate zone au fost Pacurari și splai Bahlui, intre Podu Ros si Dimitrie Cantemir. Mai multe mașini au fost avariate de crengile rupte din…