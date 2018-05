Distrugerea Pilonului II de pensii: Romania copiaza modelul Ungariei. Primii patru pasi au fost facuti

Stiri pe aceeasi tema

- Oficial, Ungaria nici nu a nationalizat, nici nu a desfiintat Pilonul II de pensii private. Dar prin cativa pasi bine calculati, specifici actiunilor de ambuscada, Viktor Orban a reusit sa distruga acest pilon, facandu-l total neatractiv pentru salariati. Romania a facut deja primii patru pasi pe calea…

- Autoritatile palestiniene din Cisiordania au rechemat in tara ambasadorii din patru tari europene: Austria, Cehia, Romania si Ungaria, ambasadorul de la Bucuresti, Fuad Kokaly, parasind tara noastra in...

- Romania va continua sa fie parte a Francofoniei, fiind legata intim de aceste valori, au dat asigurari autoritatile de la Bucuresti cu prilejul conferintei "Modelul cultural francofon al Romaniei centenare", dedicata marcarii a 25 de ani de Francofonie institutionala in Romania, eveniment organizat…

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Viscolul care a cuprins țara noastra in aceasta perioada este de bun augur pentru fermele eoliene: vantul producea luni, la ora 11.13, aproximativ 24% din energia Romaniei, adica 2.654 MW, mai mult decat carbunele (23,31%), energia hidro (20,06%) sau gazele naturale (18,2%), potrivit informațiilor furnizate…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…