Distrugerea patrimoniului Ucrainei, o ”crimă culturală”, spune arhitecta Mara Popescu Arhitecta Mara Popescu reprezinta țara noastra in calitate de expert in subcomisia pentru salvgardarea patrimoniului cultural al Ucrainei din cadrul Comisiei Europene. Aceasta subcomisie este formata din 11 membri din: Germania, Ucraina (4 membri), Bosnia și Herțegovina, Italia, Belgia, Cehia, Polonia și Romania. In interviul pentru Puterea.ro, arhitecta Mara Popescu subliniaza ca distrugerea patrimoniului cultural al Ucrainei ”reprezinta o crima culturala asupra istoriei umanitații”. Mai intai spuneți-ne, cine este Mara Popescu, care reprezinta Romania in aceasta subcomisie și cum ați fost selectata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

