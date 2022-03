Distrugerea cererii și recesiunea.O lume mai scumpă va rămâne fără cumpărători Prețurile pentru unele dintre cele mai importante produse din lume – alimente, combustibili, materiale plastice, metale – cresc dincolo de ceea ce iși permit mulți cumparatori. Acest lucru ii forțeaza sa reduca achizițiile și, daca tendința crește, poate duce economiile deja lovite de pandemie inapoi in recesiune. Fenomenul se intampla deja. Creșterea prețurilor gazelor naturale […] The post Distrugerea cererii și recesiunea.O lume mai scumpa va ramane fara cumparatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

