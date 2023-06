Distrugerea barajului de acumulare ucrainean de la Kahovka poate avea consecinţe dezastruoase atât asupra oamenilor Distrugerea barajului de acumulare ucrainean de la Kahovka poate avea consecinte dezastruoase atat asupra oamenilor, cat si asupra mediului – au avertizat astazi mai multi experti ecologisti. Intre timp, Rusia si Ucraina se acuza reciproc pentru o alta explozie – cea a unei conducte de amoniac. In Ucraina continua evacuarile a mii de persoane afectate de inundatii. Nu este vorba numai despre productia de electricitate, ci si de o sursa de apa necesara oamenilor si agriculturii. Ecosisteme intregi sunt amenintate, se vorbeste de deversarea in apele Niprului a sute de mii de litri de ulei si chiar… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Evacuarile in masa continuau miercuri in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP.

- Prabușirea barajului din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat Rusia, marți, pentru aruncarea in aer a barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei.„Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovați. Rusia și autorii ruși trebuie sa fie trași la raspundere.…

- Premierul de la Chișinau condamna ferm distrugerea barajului Kahovka, menționand ca țara sa este gata sa ofere asistența necesara Ucrainei, iar Rusia trebuie trasa la raspundere pentru aceasta fapta.

- Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean condamna distrugerea barajului din orașul Kahovka, in urma careia mai multe localitați din regiunea Herson, Ucraina, au fost inundate. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului din Kahovka din aceasta dimineața. Atacarea de catre Rusia a infrastructurii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat marti scandalizat de distrugerea barajului Kahovka. Este un atac ce „demonstreaza inca odata brutalitatea razboiului dus de Rusia”.

- Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a catalogat aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Distrugerea de catre Rusia a hidrocentralei de la Kahovka confirma faptul ca fortele Moscovei „trebuie sa fie alungate” din intreaga Ucraina, a afirmat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.