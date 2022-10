Andreea Marin, mama Violetei, al carei tata este Stefan Banica jr, neaga informația conform careia fiica ei va juca in distribuția continuarii de la filmul ”Liceenii”. La 40 de ani de la lansarea filmului Liceenii, criticul Irina Margareta Nistor a afirmat ca pelicula va fi relansata, dar intr-o noua distribuție. In rolurile principale ar aparea […] The post Distruge Andreea Marin remake-ul filmului "Liceenii"? "Zana" surprizelor a luat o decizie-SOC" first appeared on Ziarul National .