- Marina SUA neaga acuzațiile Ministerului Apararii din Rusia potrivit carora, pe 15 octombrie, o nava ruseasca de lupta a impiedicat un distrugator american sa incerce patrunderea in apele teritoriale ale Rusiei, in Marea Japoniei.

- Rusia a declarat vineri ca una din navele sale militare a alungat un distrugator al US Navy, care ar fi incercat sa incalce apele sale teritoriale in timpul exercitiilor navale ruso-chineze in Marea Japoniei, relateaza Reuters. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea SUA. O…

- Guvernul polonez a acuzat joi Rusia ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru alimentarea valului de migranti care încearca sa treaca granita Poloniei dinspre Belarus si a descris aceasta actiune a Moscovei drept un plan de „agresiune împotriva Poloniei”.„În…

- Compania „Gazprom” a devenit din nou lider la capitolul acumulari de capital pe piața din Federația Rusa, scrie Interfax. Sursa scrie ca in ultimele zile de vinzari pe bursa de la Moscova, volumul de capital insuma o valoare de 8,64 trilioane de ruble, astfel devenind lider in Rusia la capitolul sus-menționat,…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, in legatura cu presupusa interferenta a Statelor Unite in alegeri, au relatat agentiile de presa ruse TASS si RIA, citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters. Agentiile de presa citate nu au…

- Cinci dintre cei șase membri ai echipajului elicopterului MH-60, prabușit marți in Oceanul Pacific, au fost declarați decedați, a anunțat, sambata, Marina americana. A șasea persoana care se afla in aparatul de zbor s-ar fi salvat, potrivit AFP, citata de Agerpres. Anunțul reprezentanților Marinei vine…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Rusia si Statele Unite vor continua sa colaboreze la Statia Spatiala Internationala (ISS) dupa anul 2024, a transmis miercuri Interfax citand declaratia de miercuri a unui inalt oficial din cadrul agentiei spatiale ruse Roscosmos, relateaza Reuters. Directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, a lasat sa se…