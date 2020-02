Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie. Maine, intre orele 11.00 – 14.00, se intrerupe furnizarea gazului pe strada Alunului din Craiova. Tot maine, intre orele 8.00 – 11.00, nu vor fi gaze pe…

- Marți, 11.02.2020, SC APA CTTA SA ALBA SUCURSALA, OCNA MUREȘ va opri alimentarea rețelei de distribuție din Bazinele Uioara de Jos pentru efectuarea spalarii și dezinfecției acestora . Mentionam ca alimentarea rețelei de distribuție a orașului Ocna Mureș se va face la aceeași…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul Covasna, pentru data de 06.02.2020, pe strazile Toamnei, Recoltei, Gyertyanffi Ferenc, Ceferiștilor, Armata Romana. Distrigaz Sud Retele efectueaza…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, maine, 29 ianuarie a.c., incepand cu ora 09.00 pe strazile: Milcov (nr. 53- 89), Alecu Russo (nr. 80– 88) și Cornișa, din municipiul Bacau. Reluarea…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat joi ca a investit in anul 2019 circa 280 de milioane de lei in reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de distributie a gazelor naturale, iar totalul invstitiilor realizate in perioada 2005-2019 s-au ridicat la circa 720 de milioane de euro.

- Distrigaz Sud Retele a investit in anul 2019 circa 280 de milioane de lei in reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de distributie a gazelor naturale, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Astfel, pe parcursul anului 2019, au fost reabilitati 130 de km de conducte si…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 09.00 la consumatori de pe Soseaua Nicolina si Strada Hlincea (blocuri 986B, 988, 988A, 990, 994, 996, 998, 1000,…

- Alerta maxima in Capitala! Doua scari de bloc de pe strada Budacu, din sectorul 2, București, au fost evacuate dupa ce in casa unui locatar s-a gasit un obuz funcțional. Descoperirea a fost facuta de un barbat care a gasit obuzul in apartamentul bunicii sale, intr-un dulap. Barbatul a sunat la 112 și…