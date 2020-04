Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece cadre medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Galati s-au imbolnavit pana acum de coronavirus, iar 17 angajati erau in izolare dupa ce au intrat in contact cu colegii contaminati. Zece dintre cei izolati au revenit, joi la munca, dupa 14 zile de izolare, potrivit news.ro.Potrivit…

- In calitate de cel mai mare furnizor cu capital romanesc, cu o tradiṭie de peste 120 de ani, ne informam clienții asupra riscurilor de a fi expuși unor practici inșelatoare, care s-au intensificat in ultima perioada. Susținem concurența și respectam faptul ca, odata cu liberalizarea pieței de energie…

- Sorin Roșca Stanescu Cine are urechi de auzit sa auda. Și sa ma creada pe cuvant. Rareș Bogdan funcționeaza ca un seismograf. Un seismograf de maxima precizie, cu ajutorul caruia putem urmari mișcarile decisive preconizate de Guvernul Orban. Și ieri, din nou, Rareș Bogdan a tras un semnal de alarma.…

- Se petrece ceva fabulos, la dimensiuni planetare. O aventura care este si un pariu cu valente uriase pe care l-au demarat si cu ale carui rezultate au inceput deja sa negocieze natiunile care au avut informatiile corecte asupra a ceea ce urma sa se intample, avand si capacitatea de a construi o viziune…

- Mai multe persoane au fost pacalite sa iși vanda animalele și au primit in schimb bani falși. Marți dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia efectueaza 13 percheziții, in județele Alba și Sibiu, la persoane banuite de punerea in circulație de valori falsificate…

- Berbec - Cum Marte, patronul vostru astral este in Sagetator(echivalent Șobolan in Zodiacul Chinezesc) vizate sunt acum la debut de An Nou Chinezesc(25 ianuarie) dragostea, copiii și raportul cu ei, studiile pentru cariera pe care o aveți inscrisa pe astrograma voastra karmic(misiunea profesionala…

- Incepand cu 16 ianuarie, noile tarife stabilite de ANRE pentru transport și distribuție a energiei electrice au fost reduse cu valori intre 1,7% si 1,9%. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a redus tarifele de distribuție și de transport al energiei, dupa ce Guvernul a…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat au avut 97 de intervenții in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit la accidente rutiere, incendii și la un accident feroviar. Pompierii va cer sa aveți grija la exploatarea instalațiilor electrice, care pot provoca incendii atunci…