Stiri pe aceeasi tema

- Gheața depusa pe liniile electrice aeriene, dar și copacii cazuți peste acestea, au provocat numeroase avarii in retelele de distributie din județele Bacau, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, in special in zonele rurale. De ieri, echipele de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Netflix vine cu noutați! Fanii serialului Casa de Papel vor putea sa vada alt produs al creatorilor celui mai de senzație proiect care a avut lansarea in 2017. Cand urmeaza ca Sky Rojo sa vina in atenția oamenilor și care sunt actorii care fac parte din distribuție? Sky Rojo, serial produs de creatorii…

- Conducerea Primariei Timișoara și-a publicat, pe site-ul instituției, declarațiile de avere. Astfel, am putut afla ca Fritz are numeroase acțiuni la companii cunoscute, viceprimarul Lațcau nu are proprietați pe numele sau, iar avocatul Cosmin Tabara, proaspat ales viceprimar din partea PNL are numeroase…

- Creatorii „La Casa de Papel”, una dintre cele mai de succes productii disponibile pe Netflix, lanseaza in luna martie serialul de actiune „Orizontul rosu/ Sky Rojo”, cu Veronica Sanchez si Asier Etxeandia in distributie, anunța news.ro. Umor negru si adrenalina pura sunt elementele definitorii…

- La inceput de an, Netflix promite ca vine cu filme noi in fiecare saptamana și a facut publica lista cu ce devine disponibil pe platforma anul asta. Netflix va aduce producții de la regizori premiați ca Jane Campion (The Power of the Dog), Paolo Sorrentino (The Hand of God) și Adam McKay (Don’t Look…

- Drama in familia interpretei de muzica populara Marcela Fota. In aceasta dupa-amiaza, soțul ei a murit in urma unui infarct fatal. Barbatul in varsta de 47 de ani se afla in incinta Serviciului de Taxe și Impozite din Craiova. Soțul artistei a murit intr-un birou din Craiova Barbatul se afla in incinta…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Unda verde din partea APM Alba Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Unda verde din partea APM Alba APM Alba a dat unda verde pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor…

- Patru localitați din Bisrița-Nasaud raman astazi, 18 noiembrie 2020, fara apa potabila astazi – anunța Aquabis. Astazi, 18 noiembrie 2020, de la ora 09.15 – 16.00 se va sista TOTAL furnizarea apei in localitațile Maluț și Braniștea. Masura este necesara pentru remedierea unui defect aparut pe rețeaua…