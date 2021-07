Distribuția și indicele de infectare cu COVID-19. Unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore La raportarea de ieri au fost inregistrate 84 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din județul Constanța și Municipiul București. Dintre acestea, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 60-69 ani și 1 la categoria de varsta 70-70 ani. Ambele decese sunt ale unor pacienți care au inregistrat comorbiditați. Nu au fost raportate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.270. In intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.376 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.291 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 84 cazuri noi…

- Pana astazi, 34.270 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) au fost raportate 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale…

- In cursul dimineții de astazi, 21 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.260. In intervalul 20.07.2021 (10:00) – 21.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 17 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.252. In intervalul 16.07.2021 (10:00) – 17.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 2 decese (2 barbați), ale unor pacienți infectați cu noul…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 33 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Știre in curs de actualizare.

- Toata țara se afla in scenariul verde.Cele mai multe cazuri noi, respectiv 8, s-au inregistrat, ieri, in Prahova, urmata de Capitala, cu 7 astfel de cazuri. 23 de județe nu au raportat nicio infectare de luni și pana marți. Știre in curs de actualizare.

- 1.636 de cazuri noi de coronavirus azi din aproape 32.000 de teste. Au fost raportate si 138 de decese, iar la ATI sunt internati in stare grava 1.284 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 77 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge…