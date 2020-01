Distributia salariilor in tara noastra: 1 din 4 romani castiga salariul minim, iar altii iau pana la 120.000 de lei pe luna

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2020, legislatia fiscala din Romania va primi cateva modificari importante care vor afecta traiul de zi cu zi al romanilor. Firma de consultanta si contabilitate Contzilla.ro trece in revista noutatile fiscale valabile din 2020.

- Salariilor unor bugetari vor scadea, de la 1 ianuarie, dupa ce Guvernul Orban va modifica modul de calcul al sporului de condiții periculoase. Acesta este in acest moment 15% din salariul de baza, insa prin noua formula acesta va fi limitat la 25% din salariul minim brut pe țara, potrivit unui proiect…

- In economie, analfabetismul funcțional este mult mai mare decat inclinați dumneavoastra sa credeți, susține Cristian Paun, profesor la Academia de Studii Economice (ASE). Potrivit acestuia, in indicii privind libertatea Romania se afla in aprilierea țarilor bananiere.

- Ziarul Unirea Clasamentul salariilor minime din UE: Pe ce loc ar urca Romania daca salariul minim va fi majorat de la 1 ianuarie In urma cu cateva zile, Premierul Romaniei, Ludovic Orban a transmis pe pagina de Facebook a Guvernului, ca salariul minim pe economie ar putea ... Clasamentul salariilor…

- Astfel, valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru 2019 este de 6.954 lei pe luna, iar pentru o familie de doi adulti si un copil este de 5.918 lei pe luna. Astfel, o familie din doi adulti si doi copii ar avea urmatoare cheltuieli: - alimentatie…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Anul școlar sa inceapa la 1 septembrie și sa se incheie pe 1 iunie, consilierea psihologica de calitate, bursele in funcție de salariul minim net pe economie sunt cateva dintre propunerile elevilor de la Consiliul Național al Elevilor pentru anul 2019-2020, potrivit Hotnews. ”Gestionarea defectuoasa…

- Dupa ce premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și-a anunțat intenția de a crește salariul minim din țara sa la peste 1000 de dolari in urmatorii 5 ani, Dan Voiculescu propune și el ca salariul minim pe economie in Romania sa creasca la 1000 de euro in urmatorii 7-8 pentru a pastra forța de munca…