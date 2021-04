La raportarea de astazi, cele mai multe cazuri au continuat sa se inregistreze in Capitala, acolo unde au fost raportate peste 1109 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Numar mare de cazuri noi de infectare au fost inregistrate, de asemenea, și in județele Cluj - 463, Timiș - 240, Mureș - 203, Bihor - 201. Iflovul a scazut sub 200 de cazuri, raportand, astazi, 192 de infectari.Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba190461343,822.Arad214281333,863.Argeș246951192,694.Bacau241031052,225.Bihor260712013,226.Bistrița-Nasaud10662742,527.Botoșani13142422,128.Brașov403341774,929.Braila11971662,8410.Buzau11283651,8111.Caraș-Severin9864712,0912.Calarași9223442,3013.Cluj514354636,6214.Constanța396061664,1815.Covasna7277562,6316.Dambovița21194932,6117.Dolj244841702,7618.Galați250281913,3219.Giurgiu10106633,1920.Gorj8787251,5121.Harghita7228311,2722.Hunedoara20737874,5023.Ialomița9924602,8324.Iași396281402,4725.Ilfov414631928,6626.Maramureș19602521,3527.Mehedinți7522412,2128.Mureș212832032,5929.Neamț17028902,0730.Olt13363831,9131.Prahova313881662,5432.Satu…