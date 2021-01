Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 4.837.361 de teste. Dintre acestea, 9.550 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 6.320 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.230 la cerere.Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 12 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 334.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 224.916 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Pana astazi, 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 163.852 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.481 cazuri noi…

- Un nou record negative de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele 24 de ore. Potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 5.343 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. De la debutul pandemiei in Romania au fost confirmate 222.559 de cazuri…

- Pana astazi, 15 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 125.009 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.013 cazuri noi…

- Record negativ atat la cazurile de infectare cu Covid-19, cat și la numarul de decese, in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate…