Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, in exclusivitate la Antena 3 CNN, ca nu intenționeaza sa majoreze taxele și impozitele, insa trebuie vazute „roadele masurilor de combatere a evaziunii fiscale”​​​​​​​. Ministrul spera sa reduca deficit

- Ministerul Finanțelor pregatește o inițiativa prin care romanii vor putea sa-și recupereze o parte din banii pe care i-au cheltuit la cumparaturi, cu condiția sa prezinte bonul fiscal. Totuși, experții avertizeaza ca implementarea acestei masuri va dura, deoarece casele de marcat vor avea nevoie de…

- Cum poți pierde banii atunci cand ii ții in contul curent. Educația financiara nu este foarte avansata in Romania, ceea ce face ca puțini romani sa știe cum sa iși pastreze economiile, atunci cand le au. In emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN , Andrei Zaharia, trainer financiar, a explicat…

- Temperaturile toride au facut sa creasca vanazile la aparatele de aer conditionat. Romanii care locuiesc la bloc n-au avut alta solutie decat sa-si instaleze astfel de aparate. Instalatiile de climatizare aduc, intr-adevar, un plus de confort, dar si o cheltuiala pe cinste. Factura poate creste si cu…

- Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vineri, 31 mai 2024, este ultima zi…

- Romanii ar plati dublul facturii la electricitate in lipsa politicii PSD de plafonare și compensare a prețurilor din energie. Masurile de protejare a consumatorilor casnici sunt evidențiate de o serie de notificari adresate in aceasta perioada clienților de catre Electrica Furnizare, unul dintre liderii…

- Cardurile de energie vor expira in luna mai a acestui an. Romanii ar trebui sa se grabeasca, deoarece ar putea pierde banii de pe ele. Iata cum pot scoate cetațenii din țara noastra banii de pe cardurile de energie, dar și cand vor expira acestea!

- Guvernul a anuntat, in urma cu o saptamana, ca majoritatea romanilor vor primi pensiile inainte de Pastele 2024. Problema este ca o categorie sociala vulnerabila a fost uitata, iar banii vor veni dupa Sarbatori. Nu se vor da banii pentru indemnizația de insoțitor pe care ii iau pensionarii incadrați…