- Consiliul Concurentei a efectuat, miercuri, inspectii inopinate la sediile companiilor Electrica si CEZ, suspectand practici anticoncurentiale privind blocarea migratiei consumatorilor de la un furnizor la altul, in contextul liberalizarii pietei, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse din…

- Liberalizarea pieței de energie electrica aduce consumatorilor și bataie de cap, la Brașov, oamenii fiind nevoiți sa stea ore in șir la cozi pentru a-și rezolva problemele. Consilierul local PNL, Radu Paul, a fost sesizat de brașoveni in ultimele zile, in legatura cu aceasta problema, cu care o mulțime…

- InfoCons atenționeaza consumatorii sa acorde atenție unor detalii in momentul in care doresc sa schimbe furnizorul de energie electrica și sa incheie alt contract. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, piața de energie electrica pentru clienții casnici s-a liberalizat. ANRE recomanda clienților casnici…

- Clientii casnici care nu au schimbat contractul pentru energia electrica vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat,…

- Deși inițial a anunțat ca, clienții furnizorilor de energie electrica vor beneficia de cele mai mici tarife dupa liberalizarea pieței, ministrul Energiei, Virgil Popescu spune acum ca furnizorii nu vor fi obligați sa ofere cele mai mici tarife, insa vor face un discount automat, pentru fiecare client.…

- Consumatorii casnici de energie care nu au schimbat contractul vor plati in urmatoarele sase luni pretul cel mai mic pe care il ofera in piata concurentiala furnizorul lor, iar companiile s-au angajat benevol sa faca acest lucru, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.…

- ANRE a decis prelungirea perioadei in care consumatorii casnici iși pot incheia un contract de energie pe piața concurențiala pana la 30 iunie. In aceasta perioada, cei care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta concurențiala de la furnizorul lor și vor beneficia de facturi regularizate.…

- Consumatorii casnici de energie electrica NU trebuie sa anexeze in cererile pe care le fac pentru a schimba furnizorul certificatele de racordare (CR) sau avizele tehnice de racordare (ATR) ale locului de consum, transmite economica.net. Intr-un articol recent , jurnaliștii economica.net informau cu…