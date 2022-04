Distribuirea pastilelor de iod se amână. Ministerul Sănătății s-a răzgândit ​Distribuirea pastilelor de iod catre populație se amana pentru a doua jumatate a lunii aprilie, dupa ce medicii de familie au refuzat sa le distribuie, motivand ca aglomerația și birocrația iscate ar risca sa le blocheze activitatea medicala. Ministerul Sanatații anunța ca face mai intai campanie de informare, care ar urma sa demareze la inceputul saptamanii viitoare. Pastilele de iod vor fi distribuite populației cu varsta intre 0 și 40 de ani, potrivit Ministerului Sanatații, iar distribuirea comprimatelor va incepe in a doua jumatate a lunii aprilie. “La inceputul saptamanii viitoare, Guvernul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

