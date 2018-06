Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a lui Florin Salam „atenteaza” la artist! Se pare ca Mariana nu l-a dat deloc uitarii pe celebrul manelist, iar dovezile constau in ultimele imagini postate chiar de bruneta, pe rețelele de socializare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va dezvaluie intreaga telenovela dintre Mariana…

- Accident cumplit, miercuri dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Pucioasa din Dambovița. Șoferul unui autoturism care se deplasa pe direcția Pucioasa-Targoviște a cedat din cauza oboselii și a adormit la volan. (Console si accesorii gaming) Scapata de sub control, mașina a patruns pe contrasens…

- Crima odioasa intr-un parc din Germania! O fata de doar 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal, luni (11 iunie), de un barbat turc, care s-a predat poliției dupa crima. Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orașului Viersen. Politia din Viersen, situat in apropiere de…

- Accident mortal in Germania, in apropiere de Duren, sambata (9 iunie). O dubița in care se aflau trei tineri a intrat intr-un TIR romanesc. Unul dintre barbați și-a pierdut viața. Accidentul s-a produs sambata de dimineata, putin inainte de ora 7, pe drumul national 4, in apropiere de Duren. O dubita…

- O femeie a cazut de la etajul 7 al unul bloc din Capitala, in cartierul Pantelimon. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanta si pompieri SMURD. Potrivit primelor informatii, se pare ca este vorba despre o batrana in varsta de 72 de ani, care s-ar fi aruncat pe geamul apartamentului.…

- In acest weekend, fițele au atins cel mai inalt nivel in Mamaia, locul unde mii de oameni s-au inghesuit sa petreaca in cele mai luxoase cluburi. Doi dintre cei mai bogați oameni care au ales ”Capitala distracției” și-au facut apariția intr-un mod de-a dreptul extravagant: Au aterizat cu elicopterul…

- Autostrada Soarelui este cea mai aglomerata, la inceputul minivacanței de 1 mai, iar in țara exista porțiuni de drum cu circulația restricționata, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Avand in vedere ca pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui valorile de trafic…