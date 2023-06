Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Județean Buzau a pregatit pentru cei mici spectacole, baloane colorate, dulciuri și alte surprize pentru copii, iar dupa parada cu torțe care are loc pe strazile Buzaului in seara de 1 iunie, in Buzau și la Sarata Monteoru vor urma patru zile de distracție pentru toate varstele. Este Ziua…

- ,,Va așteptam la Sarata-Monteoru! Totul este pregatit!” , a transmis președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, astazi, unde s-a dat startul evenimentelor din cadrul Buzau Fest & Zilele Chișinaului. ,,La ora 17.00 ne vedem la Gașca Zurli Show la Buzau, in parcul I.C. Bratianu! La ora 20:00…

- Cel mai așteptat eveniment din deschiderea ,,Buzau Fest & Zilele Chișinaului”, parada cu torțe, a incantat sute de buzoieni, de toate varstele, ieri seara, fie din randul celor care au ales sa mearga alaturi de romanii, dacii și gladiatorii plecați in marș de la Arhiepiscopie, apoi al celor care i-au…

- Zilele acestea se desfasoara in Buzau si in statiunea Sarata Monteoru, festivalul cultural “ Buzau Fest & Zilele Chișinaului” . . Iata mai jos programul eveniomentuluiȘ - 01.06.2023 Ora 11.00- Activitați dedicate Zilei Internaționale a Copilului- Gradina Publica - Centrul Muzeal I.C. Bratianu

- Ziua mult așteptata de cei mici este aproape! Vineri, 2 iunie 2023, la invitația Consiliului Județean Buzau, Gașca Zurli va ajunge in parcul „I.C. Bratianu” de pe bulevardul Balcescu. Intrarea este libera. Evenimentul va incepe la ora 17:00 și se va desfașura in parcul „I.C. Bratianu” din municipiul…

- Anul acesta, suma alocata de Consiliul Județean Buzau este de 600.000 lei pentru un concert in care va canta si Loredana Groza, la Buzau, de Zilele Chisinaului. Consiliul, care a fost și organizatorul evenimentului a aprobat, intr-o ședința, un proiect de hotarare prin care a fost stabilit bugetul care…

- Anul acesta, suma alocata de Consiliul Județean Buzau este de 600.000 lei pentru un concert in care va canta si Loredana Groza, la Buzau, de Zilele Chisinaului. Consiliul, care a fost și organizatorul evenimentului a aprobat, intr-o ședința, un proiect de hotarare prin care a fost stabilit bugetul care…

- Ediția de anul acesta a Buzau Fest & Zilele Chișinaului la Buzau este plina de surprize. Pe 1 iunie, in cea dintai zi a evenimentului, in gradina Centrului Muzeal „I.C. Bratianu” va avea loc un spectacol de teatru, iar toți copiii prezenți vor primi dulciuri. Potrivit anunțului oficial al Consiliului…