- Competiția FIS Children Trophy va avea loc, in Poiana Brașov, in perioada 10-14 februarie. In cea de-a treia ediție se vor alinia la start aproximativ 100 de sportivi, fete și baieți, din categoriile U14 și U16, din Austria, Bulgaria, Grecia, Slovacia, Letonia, Liban, Brazilia, Georgia, Armenia și Romania.…

In perioada martie-mai 2020, Targul de Cariere, cel mai mare organizator de evenimente de recrutare din Romania, anunța desfașurarea a 6 evenimente dedicate tuturor celor preocupați de domeniul...

Un regulament al Uniunii Europene obliga autoritațile sa schimbe cartea de identitate pana in 2 august 2021. A fost pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța.

Romania va avea in 2020 aproape de kilometri noi de autostrada, conform predictiilor facute de Asociatia Pro Infrastructura.

- Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performante notabile destinat in special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit in orice alt context. L-am vazut prima data in septembrie alaturi de fratele de 14 inci la lansarea oficiala in Romania.

Ministrul Sanatații, Victor Costache, a facut zilele trecute la Iași, o declarație șocanta pentru șoferii din Romania. El a dezvaluit ca se intenționeaza limitarea vitezei maxime din localitate la 30...

Societatea Cultural-Patriotica Avram Iancu din Romania, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, organizeaza duminica, 15 decembrie 2019,...

In perioada 15-16 noiembrie 2019, la BT Arena, are loc Cluj Tech Society, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding in tehnologie din Romania. La eveniment sunt așteptate cele mai...