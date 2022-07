Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila si Romica Tociu revin in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, difuzat in curand la Antena 1, in rolul cuplului comic.„Eu mi-aș dori ca in acest sezon sa vad juriul in costume de baie, executand acele sarituri pe care ei le jurizeaza. Pe Clara sigur o voi vedea sarind, pentru ca ea…

- Concurenții au reușit sa faca publicul sa vibreze pe energia puternica a show-ului! Oamenii de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire pentru semifinala, la machiaj și costume pentru gala din 2 iulie 2022.

- In aceste momente, doar doua ediții ne mai despart de a afla marele caștigator al sezonului 17 al emisiunii Te cunosc de Undeva. Reporterii emisiunii Xtra Night Show au fost in culise chiar in timpul filmarilor pentru marea finala. Inc cabina de machiaj, forfota și haosul sunt la ordinea zilei.

- Concurenții au reușit sa faca publicul sa vibreze pe energia puternica a show-ului! Oamenii de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 25 iunie 2022.

- Cea mai noua editie de la „Te cunosc de undeva!” a fost castigata de catre cuplul Ilona Brezoianu si Florin Ristei cu o super transformare in Cher. Explozie de culoare, energie și transformari neașteptate in cea de-a cincea gala „Te cunosc de undeva!”. Gheața a fost sparta de echipa formata din Ilona…

- Ruleta le-a adus concurenților personaje pe cat de frumoase, pe atat de emoționante și carismatice, care au creat duete posibile doar pe scena Te cunosc de undeva!, insa in spatele performanței se afla multe ore de lucru atat la machiaj, cat și repetiții nesfarșite.

- Sunt colegi de breasla, dar și colegi pe platourile de filmare in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Paula Chirila și Romica Țociu, caci despre ei este vorba, fac ce fac și tot reușesc sa ii faca pe ceilalți sa izbucneasca in ras. Stați sa vedeți ce replica i-a dat comediantul actriției in aceasta…

- teIn fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii. Cei de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 7 mai 2022.