- Distractie zi si noapte! Aceasta pare sa fie deviza tuturor celor care ajung pe litoral. Tinerii nu vor sa piarda niciun minut, asa ca profita la maximum de timpul petrecut la malul marii. S-au odihnit dupa o noapte alba și au continuat cu o zi la plaja. Vama Veche e plina.

- La capat de tara, intr-un satuc ce se intinde pe un kilometru, cei peste 10 de mii de turisti, ce sunt asteptati in minivacanta de 1 Mai, vin in cautarea fericirii. Mai putin de 200 de localnici reusesc de la an la an sa aduca aici oameni din toate colturile tarii si chiar ale lumii. Aerul boem, marea…

- Romanii care merg la mare de 1 mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, grupul de initiativa al Protopopiatului Ortodox Blaj organizeaza vineri, 20 aprilie 2018, a cincea ediție a Intalnirii Municipale a Tinerilor din Blaj. Acest eveniment anual dedicat tinerilor se va desfașura in parteneriat…

- Anchetatorii au schimbat incadrarea faptei, dupa ce initial cei doi agresori au fost anchetati pentru „loviri si alte violente“. Tinerii vor fi audiati si le se vor aduce la cunostinta noile acuzatii.

- Unicornii devin oamenii care se indragostesc de soarele care nu vine, invins in asta noapte de luna argintie, unica in ultimii o suta sau o mie de ani. E singura noapte in care se suprapun doua povești. Luna romantica, tragand dupa ea candorile universului și cea astupata de Super Luna Sangerie. Fiica…