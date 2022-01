Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt cele mai importante valori pentru cetatenii lumii dincolo de familie? Pentru romani conteaza munca mai mult decat prietenii, distractia sau religia. Un studiu realizat in 94 de tari a incercat sa afle care sunt cele mai importante valori pentru oamenii din intreaga lume, fiind listate sase…

- Primaria Sectorului 4 a reușit ca și in acest an sa fie la inalțime. Parcurile, arterele principale, dar și cele secundare au fost impodobite cu milioane de beculețe și ghirlande – un adevarat carnaval feeric. Imaginile spun totul:

- DECLARAȚII IOHANNIS:Octombrie 2019: "Nu ti-ar fi rusine, PSD (...). PSD-istii au inceput razboiul impotriva Romaniei si impotriva romanilor. Noiembrie 2019: O Romanie fara PSD. Ca sa fiu bine inteles: O ramanie fara PSD in conducerea statului.Noiembrie 2020: PSD este principalul vinovat pentru acest…

- Restrictiile mai dure ce vor intra in vigoare de luni, 25 septembrie, i-au determinat pe romani sa „evadeze” pe Valea Prahovei. Centrul Infotrafic a anuntat sambata, ca s-au format coloane de masini pe DN1, intre Ploiesti si Brasov. Cele mai multe probleme sunt pe sensul de mers spre Brașov, valori…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 2,10% pe an, de la 2,07% pe an cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni…

- Bucurestenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea alarmanta a ratei de infectare cu Covid-19. Romanii sunt sfatuiți sa respecte toate masurile pentru protejarea sanatații și sa se vaccineze impotriva virusului. Miercuri, 6 octombrie, Romania a inregistrat o incidența de aproape 11 la mia de locuitori…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 4 octombrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.…

- Medic Victor Eșanu, presedinte CFSMR, reacționeaza dupa ce premierul Florin Cițu i-a numit analfabeți funcțional pe romanii care nu se vaccineaza anticoronavirus. „Situația dezastruoasa in ce privește vaccinarea populației in Romania (doar Bulgaria are un procent de vaccinați mai mic) a devenit…