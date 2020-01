Stiri pe aceeasi tema

- Bataie ca-n filme in noaptea de Anul Nou. A fost nevoie de zece echipaje ale Poliției Municipiului Baia Mare, trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș și un echipaj SMURD pentru potoli o bataie, intre persoane stilate, ”la costum”, in noaptea de Revelion la un hotel cu multe stele…

- Noaptea de Revelion ar trebui sa fie una magica pentru noi toți. La fel ar trebui sa fie și zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie. Distracția de Revelion poate fi abordata in fel și chip, dupa placerea și dispoziția fiecaruia. Doar ca pe plaiurile noatre mioritice s-a raspandit cel mai urat cu putința…

- Baie de sange in seara de Revelion, la un hotel de patru stele din Baia Mare. Zeci de polițiști, trei ambulanțe și un echipaj SMURD au preluat raniții. Scadalul ar fi izbucnit intre mai mulți tineri spre...

- Pentru multe dintre doamnele și domnișoarele Botoșaniului petrecerea din noaptea de Revelion inseamna saptamani intregi de pregatiri, de la podoaba capilara, la pregatirea aspectului estetic și, mai ales, a ținutei.

- Andreea Marin a facut marturisiri neașteptate despre petrecerea de Revelion. Vedeta a dezvaluit ce vrea sa faca, alaturi de iubitul ei, in noaptea dintre ani. Ea a spus ca va sta acasa cu iubitul ei, Adrian Brancoveanu. Cei doi vor aștepta ca rudele sa le treaca pragul. Andreea Marin, marturisiri neașteptate…

- Ștefan Banica, Voltaj și Andra va așteapta in Piața Ovidiu in noaptea dintre ani pentru a lua parte la petrecerea de Revelion. Evenimentul cu tradiție organizat de Primaria Municipiului Constanța va debuta la ora 22:00. Un superb spectacol de artificii va avea loc la miezul nopții. Pentru buna desfașurare…

- O noapte unica, o cladire-simbol, un decor spectaculos și multa fantezie. Sunt cuvintele cheie ale unei petreceri de Revelion memorabile. Exact ce a pregatit echipa #TheBrunchAffair pentru noaptea dintre ani. Un eveniment grandios, pentru care se vor deschide chiar porțile Palatului Parlamentului. Una…

- Primaria Capitalei promite ca vom trai visul unei nopti de iarna de Revelion, cand se anunta un concert de zile mari. Atmosfera va fi incinsa de mai multi interpreti autohtoni, dar si de norvegianul Alexander Rybak, castigatorul concursului "Eurovision" din 2009.