- Au mai ramas doar cateva zile pana cand iubitorii muzicii retro iși vor putea intalni artiștii preferați la DISKOteka Festival 2023. Pe 9 și 10 septembrie, la Iași vor ajunge Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli Vanilli), Saragossa Band, Mauro, Francesco Napoli. Alaturi de aceste…

- Georgiana Lobonț traiește clipe de coșmar, asta dupa ce, in urma cu puțin timp, artista a anunțat ca a pierdut sarcina. Ei bine, in urma cu doar o luna, cantareața a decis sa le dea o veste uriașa fanilor ei, moment in care a postat, pe pagina sa de Instagram, un mesaj care anunța ca va deveni mamica…

- Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” va invita la Casa cu Lei (str. Nicolae Titulescu nr. 8, Bistrița) vineri, 30 iunie 2023, de la ora 20.00, la deschiderea oficiala a demersului artistic semnat de Gorzo: „Continuous Studio VI”. Artistul Dumitru Gorzo a demarat ineditul proiect la Bistrița acum…