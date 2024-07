Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei din 13 iulie 2024 - Aducerea moastelor Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucuresti; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Stefan SavaitulOrtodoxe Aducerea moastelor Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucuresti; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Stefan Savaitul;…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina astazi in localitatea Culmea, județul Constanța. Potrivit ISU Constanța un incendiu a izbucnit la un autovehicul și s-a extins la miriște. La fața locului intervine Detașamentul…

- O mașina de pompieri s-a facut scrum pe un camp din județul Constanța, dupa ce pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina marți in localitatea Culmea, județul Constanța, scrie ziuadeconstanta.ro. Potrivit ISU Constanța…

- FOTO: Proiectil perforant descoperit de pirotehnicienii ISU Botoșani, pe timpul unei ședințe de pregatire Un proiectil perforant a fost descoperit, astazi, pe un camp de la marginea localitații Rachiți. Muniția a fost gasita chiar de echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat 28 de percheziții domiciliare in județele Buzau, Ilfov și in municipiul București. Aceste acțiuni se…

- Un barbat dat in urmarire nationala a fost prins in București de un polițist aflat in timpul liber. Barbatul isi abandonase masina si fugea de patrula de politie care il oprise. Duminica, un politist din cadrul Politiei Capitalei, aflat in timpul liber, a prins si imobilizat un barbat,de 44 de ani,…

- Azi 15 mai a.c., in cadrul sedintei festive desfasurata la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Someș” al judetului Satu Mare, s-a dat citire Ordinului Inspectorului General de numire pe functie a inspectorului șef, domnul locotenent colonel Buzduga Sergiu Marius. In urma promovarii examenului…