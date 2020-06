Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a prezentat, miercuri, regulile ce vor fi impuse in salile de sport. Astfel, va trebui asigurata o distanța de 10 metri intre participanții la lecțiile de aerobic, șapte metri intre cei ce lucreaza la aparate și patru metri in vestiare. „Sunt foarte multe reguli cu care suntem familiarizati cei care mergem la sala. De data aceasta sunt mai riguroase. Prima dintre ele este accesul, care trebuie realizat numai in baza unor programari, trebuie sa-ti faci programarea telefonic sau online. Avem o suprafata pe care o impartim la sapte metri patrati alocati fiecarei…