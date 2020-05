Stiri pe aceeasi tema

- Mersul cu bicicleta sau cu trotineta prin oraș pentru a evita aglomerația poate deveni un stil de deplasare urbana promovat, in sfarșit, și in Romania. Ministerul Sanatatii a facut deja recomandari clare in acest sens, spre bucuria biciclistilor.

- Doi tineri din Israel au avut o idee geniala in aceste vremuri tulburi provocate de pandemia cu Covid-19. Nu au vrut nici in ruptul capului sa se casatoreasca fara prietenii apropiati si au facut evenimentul la …...

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES, cea mai mare companie de cercetare sociala cu capital romanesc, a realizat, in 17 aprilie 2020, al cincilea val al studiilor percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor romanilor pe durata crizei provocate de pandemia de Covid-19. Prezentul studiu…

- Mii de israelieni au protestat duminica seara la Tel Aviv impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare la adresa democratiei israeliene, pe fondul negocierilor privind formarea guvernului dintre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz, scrie Agerpres.

- „Si vazand Pilat ca nimic nu foloseste, ci mai mare tulburare se face, luand apa, si-a spalat mainile inaintea multimii, zicand: Nevinovat sunt de sangele Dreptului acestuia. Voi veti vedea.” (Matei 27,24)

- Oamenii scuipa pe pandemie si pe regulile de distantare sociala, iar strazile Capitalei arata ca niste furnicare, de parca n-ar muri zilnic oameni din cauza noului Coronavirus!Zeci de oameni se plimba nestingherit, fara masti, fara manusi, nemaivorbind de respectarea distantei

- Trebuie sa ne obisnuim cu actualele reguli de igiena si distantare sociala deoarece pandemia de Covid-19 ar putea dura doi ani. Anuntul este facut tot mai des de specialisti. „Va trebui sa ne obisnuim sa respectam in mod curent unele dintre aceste masuri care sunt introduse acum, adica acelea referitoare…

- In Romania, un pacient din doi moare in spital. Este o realitate dura, prezentata chiar de ministrul Sanatații, Victor Costache. Faptul ca avem un sistem de sanatate invechit, cu multe boli, unele cronice, nu este o noutate.