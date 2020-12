„Distanțare” fizică la telecabina din Poiana Brașov Un cititor ne-a trimis fotografia alaturata și un comentariu, pe care il redam integral. „Eu cred ca ati face foarte bine daca ati da in presa situatia de la telecabina mare din Poiana Brasov, unde oamenii efectiv stau ca sardelele la coada, iar angajatilor nu prea le pasa ca astfel virusul se poate raspandi usor. Daca se continua in acest fel, putem ajunge iarasi la lockdown din cauza celor veniti la distractie, iar pierzatori vor fi tot cei care in loc sa faca profit cu instalatiile pe cablu vor sta cu ele inchise. Oamenii trebuie sa inteleaga ca au de ales intre a sta acasa sau a sta la 2 metri… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

