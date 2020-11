Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Bacau și managerul Spitalului Județean de Urgența au verificat, duminica sistemele de siguranța anti-incendiu existente la nivel de spital, in contextul tragediei de la Piatra Nemț. “Cred ca ce s-a intamplat la Piatra Neamț arata ca sistemul sanitar și-a atins limitele:…

- Se circula normal pe DN 15, Bacau- Hemeiuș, Buhuși, spre și dinspre Piatra Neamț. Lucrarile din dreptul barierei de la Gheraiești s-au finalizat, iar de ieri tronsonul de drum a fost redat traficului. Din 19 octombrie, circulatia rutiera pe DN 15 a fost inchisa, pentru realizarea unor lucrari de reparatii…

- Astazi, 15 octombrie 2020, de la ora 14.30, in sala mica de ședințe a Palatului Administrativ, conducerea Instituției Prefectului – județul Bacau reprezentata de subprefecții Narcis Jitaru și Dragoș Emil Dragu a avut o intalnire de lucru cu reprezentanții CNAIR(Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Partidul Mișcarea Populara mulțumește tuturor membrilor și simpatizanților care au avut incredere in partid și i-au acordat votul. “De asemenea mulțumim și celor care nu au votat Partidul Mișcarea Populara și le promitem ca vom face tot posibilul ca in urmatorii patru ani sa le caștigam increderea”,…

- Atunci cand vorbim despre consolidarea/ refacerea/ construirea stadionului din Bacau nu ar fi rau ca, pe langa fotbal, sa ne gandim și la o pista de atletism. O cer, printre mulți alții, și doi dintre sportivii bacauani cu șanse de participare la Olimpiada de anul viitor: Adelina Panaet și Alex Soare.…

- Zeci de familii din Asau sunt aproape izolate din cauza unui podeț care sta sa se dezmembreze. Obiectivul, amplasat in zona Gura Agastinului, este singura cale de acces peste raul Apa Asaului. Oamenii spun ca nu au cum sa ajunga la propriile case. In plus, sunt afectate și micile afaceri din turism…

- Alegerile din data de 27 septembrie au incolonat la start, in județul Bacau, nu mai puțin de 8.312 candidați pentru funcțiile de primar, consilier local sau județean ori pentru cea de președinte al Consiliului Județean. Articolul Concurența mare in politica: 5 pe loc apare prima data in Deșteptarea-…

- ”De ce acest pas?” este intrebarea care mi-a fost adresata cel mai des in ultimele zile. Recunosc ca am ajuns sa imi pun și eu aceasta intrebare . Toți cunoscuții imi spun: ”La ce iți trebuie politica? Nu vezi ce se intampla in politica…?!” Raspunsul la aceste intrebari și, in același timp motivația…