- Autoritațile ne spun in mod repetat ca trebuie sa pastram distanța de cel puțin un metru și jumatate fața de alți oameni, dar uneori uita de aceste recomandari. In imaginile filmate astazi in Parlament se vede cum mai 15-20 parlamentari il inconjoara pe premierul Ludovic Orban pentru a sta de vorba.

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experiemtal impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cercetarile sunt efectuate de catre Academia de Stiinte Medicale Militare,…

- Autoritațile locale aplica masuri drastice impotriva raspandirii coronavirusului. Terenurile de joaca pentru copii au fost izolate cu banda, astfel incat ieșirile in curți sau parcuri sa fie evitate.

- Austria a anunțat joi primul deces din cauza coronavirusului, un barbat de 69 de ani, care fusese în Italia, potrivit AFP. El a decedat într-un spital din Viena.Autoritațile municipale au suspendat vizitele în spitale. Austria a raportat joi 302 cazuri de infectare cu COVID-19.

- Poștașii au primit vineri, 6 martie, noi recomandari de la Ministerul Sanatații cu privire la masurile de protecție necesare in cazul livrarii pensiilor și a corespondenței catre persoanele izolate la domiciliu din cauza coronavirusului. Astfel, pe langa echipamentul minim de protecție, constand in…

- Autoritațile ruse au confirmat luni un prim caz de coronavirus la Moscova, un barbat care a venit din Italia, scrie AFP.Singurele cazuri confirmate pâna în prezent în Rusia sunt doi cetațeni chinezi, declarați de atunci vindecați, și trei ruși contaminați pe nava de croaziera…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina…