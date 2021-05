Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primarul Iașului, atrage atenția ca orașul risca sa se inchida. Edilul spune ca serviciile publice risca sa fie suspendate. Dupa o ședința care a durat 10 ore, doar PNL și PMP au votat proiectul de buget. Au fost 13 voturi „pentru” și un singur vot a lipsit pentru validarea bugetului.…

- Iașiul a ramas fara buget, dupa ce, la finalul unei ședințe de opt ore a Consiliului Local, nu s-a aprobat bugetul pentru anul 2021 - in ultima zi in care era legal posibil. Legea impune votarea bugetelor locale la maximum 45 de zile de la aprobarea celui național, in caz contrar, nu se mai pot utiliza…

- AUR a anunțat ca este in cautare de primari pentru comunele ialomițene Gura Ialomiței și Ion Roata, unde se vor organiza alegeri anticipate.Pentru viitoarele alegeri anticipate din cele doua comune, Alianța pentru Unirea Romanilor cauta candidați pe Facebook. Anunțul pare unul de la mica publicitate:…

- Primaria Sector 1 va demara toate procedurile legale pentru a recupera sporul de antena, incasat de angajații Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 in ultimii patru ani. Anunțul a fost facut de primarul Clotilde Armand. Conform acesteia, salariații ar fi incasat vreme de patru ani spor de…

- Dupa ce s-a intalnit ieri cu prefecții din țara, premierul Florin Cițu are astazi, 23 martie 2021, ședințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania și cu cei ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. In cadrul ședințelor din aceasta dupa-amiaza se va discuta despre masurile de prevenire…

- Viceprimarul municipiului Chișinau, Angela Сutasevici, s-a infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pagina sa pe Facebook.Am incercat sa aflam cum se simte, insa nu a raspuns la apelul nostru.

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca. Edilul este printre primele persoane din Romania care s-a vaccinat cu acest ser. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost exclusa din Alianța pentru Unirea Romanilor. Deputatul Dan Tanasa a explicat de ce a luat partidul aceasta decizie. Conform deputatului AUR, decizia a fost luata „la capatul unui lung sir de intamplari” si ca orice membru al formatiunii trebuie sa respecte statutul partidului…