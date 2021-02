Stiri pe aceeasi tema

- ​Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca a asigurat echipa de handbal feminin de la CSM Bucuresti de stabilitate financiara în 2021, mentionând ca aceasta echipa este un element important de promovare a orasului."O componenta importanta a muncii mele de pâna…

- In anul 1859, pe 24 ianuarie, s-a semnat la București unirea a doua principate romane, Moldova si Tara Romaneasca. Este primul pas spre realizarea Romaniei moderne, unirea tuturor principatelor romane fiind posibila abia in 1918. Unirea Principatelor Romane, numita si Mica Unire, a fost realizata prin…

- Nicusor Dan a declarat, dupa o intalnire cu firme specializate in constructia retelelor termice, ca este nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. "Avem nevoie de toti cei capabili sa lucreze la modernizarea acestui sistem. Vrem sa facem reabilitari…

- Primarul Capitalei a anuntat, sambata, ca exista acordul Consiliului General in acest sens.„Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca va fi alocata o suma Primariei municipiului Bucuresti pentru a spori capacitatea echipelor de mentenanta si reparatii la reteaua de termoficare, iar in acest fel sa fie scurtat timpul in care bucurestenii nu au apa calda si caldura.

- Primarul Ciprian Ciucu a declarat ca anul acesta nu vor fi luminite de Craciun in Sectorul 6, mentionand ca nu are timp sa faca o noua achizitie, iar in cazul in care ar lucra in cadrul contractelor curente cheltuielile ar fi de 500.000 de euro. "Nu vom avea anul acesta luminite de Craciun…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, proiecte comune intre Primaria Capitalei si Guvern in toate domeniile importante de activitate ale municipalitatii - mediu, mobilitate urbana, sanatate, energie termica. Seful Executivului a fost prezent la semnarea contractului de finantare pentru reabilitarea…