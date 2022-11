Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor…

- Uniunea Europeana va propune utilizarea a pana la 40 de miliarde de euro de la bugetul comunitar pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata majorarii preturilor la gaze din cauza crizei energetice, informeaza Bloomberg.

- O mulțime de aproximativ 100 de persoane s-a adunat sambata (15 octombrie) la Roma pentru a protesta fața de creșterea vertiginoasa a prețurilor la gaze și electricitate. Protestatarii cer o reducere a facturilor, majorari salariale și beneficii sociale mai mari pentru a proteja gospodariile de impactul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, infiintarea in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) a unei structuri cu rolul de monitorizare si control a executarii hotararilor judecatoresti pronuntate de CEDO impotriva statului. Potrivit unui comunicat transmis de Executiv, memorandumul aprobat se refera…

- Mii de cehi au protestat miercuri la Praga impotriva modului in care guvernul gestioneaza preturile in crestere la energie care i-au lovit la buzunare intr-un moment in care iarna se apropie, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat ca senatorii PNL, AUR și USR care fac parte din Comisia economica și Comisia pentru energie, au votat din nou impotriva intereselor romanilor, respingand amendamentele PSD pentru menținerea in funcțiune a CET Paroșeni și ale minelor Lupeni și Lonea care deservesc…

- In contextul inceperii dezbaterilor proiectelor justiției in Comisia comuna pentru legile justiției din Parlament, am transmis astazi alaturi de mai multe organizații neguvernamentale o scrisoare deschisa adresata Parlamentului cu cateva solicitari esențiale atat in ceea ce privește transparența procesului…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind plafonarea și masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, este o noua cacealma lansata de catre Guvern, susține Codrin Ștefanescu, secretarul general…